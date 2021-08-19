Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду. ВIДЕО
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він опублікував фрагмент передачі російського телебачення, в якому ведуча Ольга Скабєєва обурюється, що під час репетиції параду українські військовослужбовці пройшли Хрещатиком, співаючи "Путін - х#йло".
"Кричалка "Путін- ... ло!", з якою марширували на тренуванні параду на Хрещатику українські десантники, розірвала російські державні ЗМІ на дрібні шматки!" - зазначає Бутусов.
Він пообіцяв бути завтра о 17:00 на репетиції параду і висловив надію, що кричалку виконають всі учасники ходи.
"Один з підрозділів вже конкретно підтвердив, що повторить виконання пісні на тренуванні", - повідомив Бутусов.
"Скабєєвій треба згадати, що російсько-українським відносинам прийшла хана ще в 2014-му, а коли прийде час і наша армія звільнить Донбас, хана прийде і багатьом російським окупантам", - додав він.