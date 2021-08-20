Новини • "Путін - х#йло" на параді

"Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня. ВIДЕО

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Користувачі соцмереж активно обговорюють марш українських десантників під час репетиції параду на Майдані Незалежності під пісню харківських фанів "Путін-ху#ло".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі публікують власні записи. Реакція соцмереж на відому пісню у виконанні українських десантників у більшості своїй позитивна і емоційна.

"Гасло, что надихає", - йдеться в одному з коментарів.

У соцмережах популярна і реакція кремлівських пропагандистів на те, що сталося. Зокрема, йдеться про Ольгу Скабєєву, яка зажадала публічного покарання для "всіх винних".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    "Гасло, що надихає": пользователи соцсетей о марше украинских десантников на Майдане Независимости под песню "Путин-ху#ло" - Цензор.НЕТ 688

    Можна годинами дивитися (слухати), як тече вода, горить вогонь і співають наші хлопці.
  • Ziu Zou
    А головне що сказане нашими воїнами чистесенька правда "Гасло, що надихає": пользователи соцсетей о марше украинских десантников на Майдане Независимости под песню "Путин-ху#ло" - Цензор.НЕТ 3475
  • Серега Грозный
    Эта песня, как бальзам на душу!!!!
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