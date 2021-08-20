"Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня. ВIДЕО

Користувачі соцмереж активно обговорюють марш українських десантників під час репетиції параду на Майдані Незалежності під пісню харківських фанів "Путін-ху#ло".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі публікують власні записи. Реакція соцмереж на відому пісню у виконанні українських десантників у більшості своїй позитивна і емоційна.

"Гасло, что надихає", - йдеться в одному з коментарів.

У соцмережах популярна і реакція кремлівських пропагандистів на те, що сталося. Зокрема, йдеться про Ольгу Скабєєву, яка зажадала публічного покарання для "всіх винних".

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