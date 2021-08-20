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Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури". ВIДЕО

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Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури". ВIДЕО
Чи дійсно Україні потрібен військовий парад до 30-ї річниці незалежності? Богдан Буткевич ствердно і аргументовано відповідає на запитання, яке поставало чи не перед кожним парадом до Дня незалежності, особливо після 2014 року.

У параді до 30-го Дня Незалежності на Хрещатику візьмуть участь понад п’ять тисяч військових, крім того, будуть залучені кількасот одиниць зброї та техніки, а також авіація. Крім того, планується виставка військової техніки та річковий парад на Дніпрі.

Тож парад має бути дійсно видовищний. Але сьогодні не тільки про це, але й про те, що Зе-влада зробила (чи радше не зробила) для української армії.

А ви підтримуєте ідею параду і чому?

Чудове фото українського захисника на обкладинці зробив Ян Доброносов.

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    Военный парад во все времена поднимал дух нации, особенно во время войны с оккупантами.
    Парад демонстрирует силу, решительность народа и веру в Победу над врагом.
  • Маркиз
    Чому нам потрібен парад на День Незалежності? Найтверезіший розбір на Youtube від "Без цензури" - Цензор.НЕТ 275
  • Маркиз
    Так і живемо

    Знаєте, чомусь уява намалювала майбутній парад десь у такому ключі.

    "Послухайте! Українських воїнів вітають гаслом "Слава Україні!" Вояки дружньо відповідають "Героям слава!" Нагадуємо, що це гасло було впроваджено за президента Порошенка - його назвали баригою та мародером і звинуватили в співпраці з Медведчуком".

    "А от проходять десантно-штурмові війська у беретах "марун". Нагадуємо що десантно-штурмові війська були створені за начальника Генштабу генерала Муженка, якого звинуватили в Іловайську і виперли зі служби в принизливий спосіб".

    "А от ідуть вояки в нових зразках форми та літніх берцях. Форму і берці розробили в Центрі розвитку ЗСУ за генерала Марченка якого за чинної влади запроторили за грати - він досі під слідством".

    "А от пливуть українські катери! Їх виготовили на заводі "Кузня на Рибальському", директор якого тепер сидить без оголошення звинувачення і слідчих дій з заставою рекордною навіть для США".

    "А от Хрещатиком їдуть вантажівки "МАЗ-Богдан" та швидкі "Богдан". Вони були розроблені і випущені у війська корпорацією "Богдан". Корпорація нині доведена до банкрутства, а її власник Олег Гладковський досі перебуває під слідством, хоча всі звинуваченняч проти нього - то передачка Бігуса".

    "А от Майданом прямує бойова техніка ЗСУ. Бойова техніка у ЗСУ є тому, що її відновлення і виробництво налагодив генерал Павловський, який нині сидить без слідчих дій по справі і з рекордною заставою".

    "Зверніть увагу на мужні обличчя українських воїнів! Мужність з їхніх облич не змиває навіть той факт, що частина з них ще досі харчуються як у часи президента Януковича, бо реформу харчування за каталогом впроваджену стараннями радника президента Юрія Бірюкова, заблоковано у 2020 році".

    "А от в небі над Києвом летять літаки ЗСУ. Літаки пілотують пілоти які ще не звільнилися з ЗСУ через те що з/п військовим востаннє підвищували за президента Порошенка, а нині почалися перебої з виплатами доплат".

    "Парад відбувся успішно, навіть незважаючи на те що Державне обороннне замовлення зривають другий рік підряд!"

    Десь так.

    Я слова поганого не скажу про Збройні сили. Слова кривого не скажу про парад. Парад - потрібний. Хоча б тому, що не зважаючи на все згадане (і все незгадане), Збройні сили все ще готові нас захищати.
    Це - істинна самопожертва і подвиг.
    Дмитро Вовнянко
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