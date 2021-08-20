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#здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський прийняв спортивно-патріотичний челендж #здороваукраїна30 і передав його голові НОК Сергію Бубці та спортсменам-олімпійцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис челенджу Зеленський опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!

"Отже: 1. Одягни вишиванку. 2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів. 3. Познач людину, якій передаєш челендж. Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету! #здороваукраїна30", - написав Зеленський у коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • Одержимый
    Зеля а ты по пенькам пробежишься 30 раз? #здороваукраїна30: Зеленский в вышиванке отжался 30 раз на брусьях и передал челендж Бубке и украинским олимпийцам - Цензор.НЕТ 3961.
    #здороваукраїна30: Зеленский в вышиванке отжался 30 раз на брусьях и передал челендж Бубке и украинским олимпийцам - Цензор.НЕТ 6647
  • Ksenia VB
    Показушник... Кого цікавить скільки разів віджимається през ?
    Його інші проблеми мають цікавити.
    І де косоворотка ?
  • саша паламарчук
    #здороваукраїна30: Зеленский в вышиванке отжался 30 раз на брусьях и передал челендж Бубке и украинским олимпийцам - Цензор.НЕТ 3480
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