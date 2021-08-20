#здороваукраїна30: Зеленський у вишиванці віджався 30 разів на брусах і передав челендж Бубці та українським олімпійцям. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський прийняв спортивно-патріотичний челендж #здороваукраїна30 і передав його голові НОК Сергію Бубці та спортсменам-олімпійцям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис челенджу Зеленський опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!
"Отже: 1. Одягни вишиванку. 2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів. 3. Познач людину, якій передаєш челендж. Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету! #здороваукраїна30", - написав Зеленський у коментарі до відео.