Чоловіка, який підпалив будинок колишньої дружини і погрожував поліцейським гранатою, затримано під Києвом, - Нацполіція. ВIДЕО

У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом поліція затримала 34-річного будівельника, який спочатку підпалив будинок колишньої дружини, а потім погрожував поліцейським підірвати гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

20 серпня приблизно о 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Чайки горить будинок. Правоохоронці встановили, що до підпалу будинку причетний 34-річний місцевий житель. Відомо, що чоловік підпалив будинок своєї колишньої дружини через сварку.

Прибулим за адресою проживання зловмисника поліцейським чоловік почав погрожувати вибухом гранати. Правоохоронці евакуювали громадян прилеглих будинків, після чого спецпризначенці затримали палія.

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Відео затримання на своїй сторінці у фейсбуку опублікував керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.