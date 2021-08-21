Понад 20 кораблів та авіація: в Одесі відбулася репетиція морського параду до Дня Незалежності. ВIДЕО

В Одесі, поблизу пляжу Ланжерон, протягом тижня відбулося кілька репетицій морського параду до Дня Незалежності України.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, під музичний супровід зведеного оркестру 36 окремої бригади морської піхоти та Військової академії (м. Одеса) мешканці й гості міста мали можливість побачити урочисте проходження бойових кораблів і суден, проліт авіації, висадку десанту з середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко", приводнення групи спецпризначення на воду з гвинтокрила та поспостерігати та іншими показовими діями військових підрозділів.

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Під час репетиційних дій була задіяна авіація Повітряних сил ЗС України та морська авіація ВМС.

"Безумовно, головною метою репетиції є підготовка до належної демонстрації спроможності України захистити свою територіальну цілісність та незалежність", - зазначили в пресслужбі Міноборони.

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Урочистий парад ВМС розпочнеться 24 серпня о 10:00 в акваторії моря поблизу пляжу Ланжерон. Очікується, що окрім кораблів ВМС та ДПС України участь у військово-морському параді візьмуть і кораблі ВМС держав-членів та партнерів НАТО.