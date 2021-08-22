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"Те, що Меркель не залишається на саміт Кримської платформи, є політичною помилкою", - Лубківський. ВIДЕО

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Рішення Меркель не залишитись в Україні для участі у "Кримській платформі" − це політична помилка. Окрім того, це позбавляє главу уряду Німеччини можливості стати центральною фігурою на саміті, та на ділі підтвердити політику невизнання незаконної анексії Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив дипломат, ексзаступник глави МЗС Данило Лубківський в прямому ефірі програми "Еспрессо" "Борковський & Валевська", повідомляє "Еспресо.Захід".


Також Лубківський додав, що Німеччина в будь-якому разі буде представлена на високому рівні на "Кримській платформі", і нам не варто підважувати її важливість та значення наших відносин.

"За надміром наших емоцій щодо західних партнерів, може критись небезпека розпалювання антизахідної істерії, яка вигідна Росії. Нам потрібно конкретно усвідомлювати ціну та відповідальність слів, які говоримо щодо Заходу. Йдеться про те, щоб в нас відбувався прагматичний розвиток відносин із Заходом для захисту не ефемерних інтересів, а нашої національної безпеки. Від того, що зараз говорять політики, зокрема і що стосується відносин із Заходом, залежить безпека на Сході, деокупація загарбаних земель і відносини зі столицями інших держав, в яких сидять не лише ті, хто нас підтримує, а ті, хто працює на інтерес Росії", − зауважив Лубківський.

Також читайте: Під час візиту до України шукатимемо порядок денний, який допоможе Мінському формату вийти з глухого кута, - Меркель

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Україна повинна показати всьому світу, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель - колаборантка президента країни-агресора Росії Володимира Путіна. Меркель приїде 22 серпня до Києва і буде розповідати, що вона домоглася для України поступок щодо транзиту газу, а від України вона вимагатиме імплементації формули Штайнмаєра. Україна не повинна піддаватися на провокації Меркель і має показати, що канцлерка Німеччини - колаборантка агресора Путіна. Про це повідомив політолог Андрій Піонтковський у програмі Студія Захід
  • ПанСан
    Європа мовчала
    Та газу чекала
  • Надія Кузишин e4216b52
    Анжелі до фені всі саміти !!! Вона вже на чумайданах !!! "То, что Меркель не остается на саммит Крымской платформы, является политической ошибкой", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 6326
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