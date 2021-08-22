У Києві відбувається IV Міжнародний форум "Україна 30. Захисники". ВIДЕО

У Києві розпочався IV Міжнародний волонтерський та ветеранський форум "Україна 30. Захисники".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми напередодні визначного свята - 30-річчя нашої незалежної України. Наша незалежність далась нашим поколінням дуже важко. Багато українців загинули протягом століть, і зараз йде восьмий рік російсько-української війни. І, на жаль, наші хлопці та дівчата продовжують гинути", - сказала під час відкриття форуму міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Серед учасників заходу заявлені головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ветеран ЗСУ, волонтер і актор Андрій Римарук, співзасновниця громадської організації "Razom for Ukraine" Люба Шипович, начальник Київського військового ліцею ім. Івана Богуна Герой України генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук, радниця заступника керівника Офісу Президента, голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька та ін.

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Також на форумі очікується виступ Президента Володимира Зеленського.

У межах форуму відбудуться сесії "Національна стійкість. Ветерани", "Ветерани: міжнародний досвід", "Історії успіху і лідерства у ветеранській спільноті", "Ветеранський спорт – шлях до реабілітації" (Мотиваційна зустріч зі Збірною команди України у "Іграх Воїнів-2021").