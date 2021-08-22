Шмигаль і Гарібашвілі обговорили прискорення членства в ЄС і НАТО. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив зі своїм грузинським колегою Іраклєм Гарібашвілі прискорення членства країн в ЄС і НАТО. Сторони погодили координацію спільних кроків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільному брифінгу з грузинським колегою Іраклієм Гарібашвілі.

За його словами, вони обговорили взаємодію країн на міжнародному рівні.

"Зокрема, координацію спільних кроків з метою прискорення членства України і Грузії в ЄС і НАТО. Пріоритетним є питання поглиблення механізмів співпраці з НАТО з метою інтенсивного залучення наших країн до діалогу і гарантування безпеки в Чорному морі", - заявив Шмигаль.

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