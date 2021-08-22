Воїни "Айдару" на репетиції параду скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику. ВIДЕО
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Воїни 24-го батальйону "Айдар" на репетиції параду до Дня Незалежності в Києві на Хрещатику в неділю, 22 серпня, скандували: "Слава Україні - Героям слава! Путін - х#йло".
Відповідне відео у себе на сторінці у фейсбуці опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"І знову воїни на параді скандують "Путін - х#йло" на Хрещатику. (...) Дякуємо "Айдару". "Айдар" пересувається на параді в модернізованих БМП-1 із новим бойовим модулем "Спис", - написав він.