Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України". Їх отримали Рибчинський, Марчук, Блохін, Вантух, Потапова, Ротару, Скорик (посмертно). ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України" на церемонії нагородження в неділю.
Як передає Цензор.НЕТ, трансляція церемонії відбувалась на сторінці Офісу президента у фейсбуці.
Лауреатами нової нагороди стали: поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару, а також композитор Мирослав Скорик, який був нагороджений посмертно.
"Сьогодні нагороду отримали сім видатних українців. Сім великих імен. Сім національних легенд", - сказав Зеленський, представляючи лауреатів.
Раніше повідомлялося, що Зеленський затвердив нову нагороду "Національна легенда України", приурочену до Дня Незалежності. Вона вручається за видатні досягнення у становленні незалежної України.