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Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України". Їх отримали Рибчинський, Марчук, Блохін, Вантух, Потапова, Ротару, Скорик (посмертно). ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України" на церемонії нагородження в неділю.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляція церемонії відбувалась на сторінці Офісу президента у фейсбуці.

Лауреатами нової нагороди стали: поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару, а також композитор Мирослав Скорик, який був нагороджений посмертно.

"Сьогодні нагороду отримали сім видатних українців. Сім великих імен. Сім національних легенд", - сказав Зеленський, представляючи лауреатів.

Раніше повідомлялося, що Зеленський затвердив нову нагороду "Національна легенда України", приурочену до Дня Незалежності. Вона вручається за видатні досягнення у становленні незалежної України.

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Топ коментарі

  • Amber
    А Ротару за що , за виступи в москві ?
  • ТутАхламон
    крім музики і бабла є ще життева позиція.Замість флюгерші ротару можна було б нагородити Аду Роговцеву,наприклад,якщо вже з митців вибирати.
  • Серж Рача
    Я думаю о Лине Костенко , зебилы даже не слышали , если кто и достоен так она одна из первых , а так походу подобрали тех , кто не отказался принять новую награду из рук ослика
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