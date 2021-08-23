День Прапора України відзначили в різних куточках світу. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС України на сторінці у фейсбуку.
"З нагоди свята у різних куточках світу представники українських громад разом із нашими дипломатами розгорнули 30-метрові українські стяги", - йдеться в повідомленні.
Синьо-жовтий прапор вражаючих розмірів майорів у столицях Європи та по всій Північній Америці, на самому півдні Африки, у стародавньому місті Петра в Йорданії, на узбережжі Перської затоки та у мексиканській долині Теотіуакан, у стародавньому храмовому комплексі Баальбек в Лівані та відомому комплексі хмарочосів Flame Towers в Азербайджані.
У Греції повітряна куля пронесла Державний Прапор України над найвищим високогірним озером Пластира, а у Загребі наш стяг піднявся на найвищу будівлю як свідчення сили духу та незламності українського народу.
У яких ще дивовижних куточках світу побував синьо-жовтий прапор, можна подивитися у відео.
Проєкт реалізовано у партнерстві МЗС України, Народного дому "Україна", проєкту OUTLOOK.