"Без цензури": Що там у Меркель і Зеленського? Вибори на Донбасі, формула Штайнмаєра і російський газ. ВIДЕО

Ангела Меркель приїжджала до України, а наша державна влада, на щастя, спромоглася не здати національні інтереси України.

У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує візит канцлерки Німеччини до України та Росії, а також – її зустрічі з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Візит Ангели Меркель до України експерти називають важливим і показовим. Він відбувся після перемовин канцлерки з президентами США і Росії, тому результати цих домовленостей Меркель привезла до Києва.

Символічно, що дата зустрічі Меркель із Зеленським припала на переддень саміту Кримської платформи і за два дні до відзначення 30-ї річниці Незалежності України. Щоправда, в обидвох цих подіях Меркель не братиме участі.

Що означає цей візит із прощального турне? Які сигнали отримали президенти Путін і Зеленський? Та яке значення це матиме для врегулювання на Донбасі?

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