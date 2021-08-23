"Без цензури": Що там у Меркель і Зеленського? Вибори на Донбасі, формула Штайнмаєра і російський газ. ВIДЕО
У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує візит канцлерки Німеччини до України та Росії, а також – її зустрічі з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
Візит Ангели Меркель до України експерти називають важливим і показовим. Він відбувся після перемовин канцлерки з президентами США і Росії, тому результати цих домовленостей Меркель привезла до Києва.
Символічно, що дата зустрічі Меркель із Зеленським припала на переддень саміту Кримської платформи і за два дні до відзначення 30-ї річниці Незалежності України. Щоправда, в обидвох цих подіях Меркель не братиме участі.
Що означає цей візит із прощального турне? Які сигнали отримали президенти Путін і Зеленський? Та яке значення це матиме для врегулювання на Донбасі?
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