Пропозиція руки і серця на репетиції параду. ВIДЕО
16 76737
Військовослужбовець зробив своїй дівчині-колезі пропозицію руки і серця просто під час репетиції параду на Хрещатику.
Відео зворушливого моменту опублікував у фейсбуці користувач Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ.
Перехожі, які знімали освідчення на телефони, в якийсь момент почали скандувати "Гірко!" і "Вітаємо!".
"Молодець", "Браво!", "Справжній козак!", "Дивилася і плакала від радості за цих молодят!", "Сльози гордості", - пишуть користувачі у коментарях.