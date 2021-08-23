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Репетиція польоту "Ан-225 Мрія" на параді. ВIДЕО

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Головний пілот найбільшого у світі транспортного літака "Ан-225 Мрія" Дмитро Антонов показав, як льотчики готуються до заходу.

Відео з репетиції параду до Дня Незалежності він опублікував в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ці кадри знято з камер, встановлених на обох сторонах стабілізатора. Завдяки цьому видно, як літак-гігант піднімається в небо, ховає шасі, і як упродовж польоту змінюється механізація його крила.

Також на відео можна побачити, як Ан-225 "сів на хвіст" літака, що летить попереду, а наприкінці ролика показано його захід на посадку в аеропорт Гостомель.

Найбільший транспортний літак у світі Ан-225 Мрія візьме участь у параді до 30-річчя незалежності України, який пройде 24 серпня в Києві.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Дрібне, мстиве жабенятно до судом боїться Пороха, бо усі будуть до нього вітатися, привітатись,фоткатись, і все це буде піде у ЗМІ..щоб не краплини уваги не пройшло мимо блазня. Мілке, дріб*язкове хоче виглядати повним ідіотом, то нехай виглядаєРепетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде - Цензор.НЕТ 5575
  • Павло ШОвте
    Правильно кажуть. Нєфіг прохолоджуватись, мусить на трибуні приймати парад.Репетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде - Цензор.НЕТ 5142
  • Павло ШОвте
    летчики уходят... Летчики с боевым опытом и прошедшие фронт, уходят... А теперь посмотрите, как перекосило зарплаты за два года правления ОПГ Зеленского/Ермака в сторону Нацгвардии и полиции. Как они прикармливают тех, кто будет защищать их от народаРепетиция полета "Ан-225 Мрия" на параде - Цензор.НЕТ 5046
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