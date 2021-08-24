Посол ЄС Маасікас привітав Україну із 30-річчям Незалежності українською мовою. ВIДЕО

Посол Європейського Союзу Матті Маасікас привітав Україну із 30-ю річницею Незалежності, і зробив це українською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення посла опублікувало представництво ЄС в Україні на сторінці у Facebook.

"Я родом з Естонії, та я добре розумію справжнє значення незалежності, звільнення із тенет імперії. Це означає, що народ залишає негативний досвід позаду, відновлює свою ідентичність і право вирішувати свою долю. За словами Тараса Шевченка, "в своїй хаті - своя правда, і сила, і воля". Український народ ліпше знає, що для нього краще", - зазначає Маасікас.

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Він нагадав, що з перших днів незалежності Європа стояла пліч-о-пліч з Україною та її народом, а в 2013 році захист європейських прагнень українців став ключовою рушійною силою Євромайдану.

"Для українців Угода про асоціацію символізує політичну волю до подальших перетворень. Їхні основи - це відданість демократії, верховенству права, правам людини і основоположним свободам. Це наші спільні цінності", - зазначає посол.

Маасікас наголосив, що Україна за свої 30 років незалежності долала численні труднощі, а незаконна анексія Криму Росією і агресія під керівництвом Росії на сході досі залишаються надзвичайним викликом.

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