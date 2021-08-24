Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців, і потролив при цьому експрезидента-втікача Віктора Януковича.