Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців, і потролив при цьому експрезидента-втікача Віктора Януковича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рівненщина подарувала нам першого президента України. Чернігівщина - другого. Сумщина - третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку..." - сказав президент.
Далі Володимир Зеленський почав згадувати діячів культури і мистецтв. П'ятого президента, Петра Порошенка, він також не згадав. Варто зазначити, що на урочистостях присутні Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.
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