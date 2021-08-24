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Зеленський потролив Януковича: Рівненщина подарувала нам 1-го президента, Чернігівщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донеччина - Бикова і Бубку. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців, і потролив при цьому експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рівненщина подарувала нам першого президента України. Чернігівщина - другого. Сумщина - третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку..." - сказав президент.

Далі Володимир Зеленський почав згадувати діячів культури і мистецтв. П'ятого президента, Петра Порошенка, він також не згадав. Варто зазначити, що на урочистостях присутні Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

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Топ коментарі

  • Bodalux
    Пятого президента, Петра Порошенко, он также не вспомнил. Источник: https://censor.net/ru/v3284284

    Дурачок! Чмо думає, якщо про Пороха не згадає, то всі забудуть відразу)
    Досягнення України за часів президентства Пороха ніхто не забуде, а цей Непотріб хіба залишиться в мемах)
  • violator
    Кривой Рог не очень смешного клоуна Зеленский потролил Януковича: Ривненщина подарила нам 1-го президента, Черниговщина - 2-го. Сумщина - 3-го, Донетчина - Быкова и Бубку - Цензор.НЕТ 1720
  • Герхард
    Да не Януковича ЗЕ потролил, а просто, как всегда, типа "с юмором" просрался ртом.

    Потому как перечислять не перечислять то, кого какая область дала Украине.

    Кривой Рог, например, дал героев войны с РФ и одного тупого ватного клоуна-наркомана.
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