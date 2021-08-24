Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним роликом. ВIДЕО

У День Незалежності України перша леді країни Олена Зеленська привітала українців патріотичним роликом.

Як передає Цензор.НЕТ, відео дружина президента опублікувала на своїй сторінці в соцмережах.

"Улюблена Україно, я рада вітати тебе з 30-ю річницею незалежності. Ти – сповнена натхнення, велика і різноманітна, а для мене особисто – завжди найкраща. Ти, моя рідна земле, даєш нам сили йти лише вперед і долати найважчі перепони. Зі святом усіх нас!" - написала Олена Зеленська.

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