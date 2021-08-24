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Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності. ВIДЕО

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Військовослужбовці, які беруть участь в Операції Об'єднаних сил, привітали Україну та українців із 30-ю річницею Незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував пресцентр штабу ООС.

"Наша мета - єдина і мирна Україна. З Днем Незалежності, моя країно", - каже один з воїнів.

"Я щиро люблю свою країну", - наголошує військовослужбовець.

"Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені. Слава Україні", - звернувся до своєї держави український воїн.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 8965 Зі святом, рідненькі! Бережи вас Господь!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 8212

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  • Lvbnhj
    Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 6948 Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 4750
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