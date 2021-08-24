Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності. ВIДЕО
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Військовослужбовці, які беруть участь в Операції Об'єднаних сил, привітали Україну та українців із 30-ю річницею Незалежності.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував пресцентр штабу ООС.
"Наша мета - єдина і мирна Україна. З Днем Незалежності, моя країно", - каже один з воїнів.
"Я щиро люблю свою країну", - наголошує військовослужбовець.
"Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені. Слава Україні", - звернувся до своєї держави український воїн.