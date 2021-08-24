"Я піду в далекі гори" вперше зазвучала сингальською мовою - презентовано україно-ланкійський кліп до 30-річчя Незалежності. ВIДЕО

Українці в Шрі-Ланці разом з місцевою громадою представили до 30-ї річниці Незалежності України музичний кліп на пісню Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори", яку виконали українка Adari Daria (Дарина Токолова) і місцевий виконавець Ryo Hera (Ranga Herath).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сторінка Посольства України в Республіці Індії у фейсбуку.

Українці, які мешкають у Шрі-Ланці, разом з місцевою спільнотою, як відеопривітання до 30-ї річниці Незалежності України, презентували музичний кліп на пісню Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори" (1968 р.). Пісню виконали українка Adari Daria (Дарина Токолова) та місцевий виконавець Ryo Hera (Ranga Herath). Локація: озеро Сембуватте (Центральна Провінція), яке нагадує карпатський Синевир. Проєкт став можливий за підтримки Посольства України в Республіці Індія (за сумісництвом – Шрі-Ланці) та сприяння Уряду Шрі-Ланки.

Як повідомив автор ідеї та координатор проєкту Володимир Притула (активіст української спільноти у Шрі-Ланці), на знімальному майданчику було лише 12 осіб (50/50 ланкійців і українців).

За його словами, в кожному елементі проєкту - прагнення відобразити діалог культур.

"Наприклад, слова пісні Володимира Івасюка вперше співаються ланкійцем. Невеличкий шматок перекладено на місцеву сингальську мову. Основний мотив композиції - людина готова докласти усіх можливих зусиль для досягнення своєї мети - чи то кохання, чи то незалежності своєї Батьківщини. В музичній частині ми створили нове аранжування - до відомої мелодії ми додали тропічні ритми. Поєднання класичних інструментів з місцевими забезпечило глибину та об‘єм звучання.", - зазначив Притула.

Під час зйомок відео кліпу ми намагалися зобразити мікс культур двох країн в кожному кадрі: завертання вареників у бананове листя; поєднання в образі Ріо Хери української вишиванки з ланкійським чоловічим одягом - саронгом; у жіночому образі костюмер поєднала українські мотиви з елементами ланкійського сарі та вінком з тропічних квітів.

"Надважливу роль зіграла локація для зйомки - озеро Сембуватте (Центральна Провінція), яке дуже нагадує наш Карпатський Синевир, яке, окрім смерек, також оточене мальовничими плантаціями цейлонського чаю", - резюмував Володимир Притула.

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