Ле Дріан про "Кримську платформу": "Я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу в Афганістані". ВIДЕО
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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан не був присутній на саміті "Кримської платформи" через ситуацію в Афганістані.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив на спільному з Дмитром Кулебою брифінгу.
Він привітав саміт "Кримської платформи" і зазначив, що Франція в повній мірі підтримує цю ініціативу
"На жаль, я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу, що розгортається в Афганістані, і яка змусила мене здійснити візит в Абу-Дабі, але мій колега, міністр Франс Еспер був тут і представляв Францію на саміті "Кримської платформи". Я користуюся випадком, щоб повторити: Франція не визнає і не визнаватиме незаконну анексію АР Крим та міста Севастополя", - додав Ле Дріан.