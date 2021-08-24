Паралімпійські ігри відкрилися в Токіо. ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Церемонія відкриття відбулася на Національному олімпійському стадіоні в Токіо. Імператор Японії Нарухіто оголосив Олімпіаду відкритою. Потім на церемонії підняли олімпійський прапор. Пізніше на стадіоні запалять олімпійський вогонь.
Через коронавірусні обмеження глядачів на стадіон не пустили.
На церемонії відкриття організатори пронесли прапор Афганістану, хоча спортсмени з цієї країни не братимуть участі в іграх через те, що не змогли прилетіти в Токіо через кризову ситуацію в Афганістані.
Участь в іграх візьмуть 162 делегації з різних країн. Крім національних команд, у Паралімпіаді бере участь Паралімпійська Команда Біженців, яка складається із шести атлетів.
Організатори зазначають, що основною темою для церемонії відкриття обрано концепт "We Have Wings" (з англ. "Ми маємо крила"). За їхніми словами, ця тема обрана для того, щоб підвищити обізнаність щодо мужності паралімпійців, які намагаються "розправити крила незалежно від того, звідки дме вітер".