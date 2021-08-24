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Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському. ВIДЕО

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У національному спортивному комплексі "Олімпійський" проходить концерт "День Народження Країни" до Дня Незалежності України.

Концерт транслює "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

Шоу проходить на сцені, стилізованій під молекулу ДНК.

За концертом з трибун і фан-зон спортивного комплексу спостерігають понад п'ять тисяч осіб, повідомляє "Укрінформ".

На арені "Олімпійського" встановлено пункт екстреної медичної допомоги. Біля входів у спортивну споруду чергують "швидкі".


Територія НСК посилено охороняється поліцією.

Усі благодійні внески від глядачів шоу будуть спрямовані на розвиток центру сучасного мистецтва - музею українського художника Івана Марчука.

Топ коментарі

  • Глеб123
    Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському - Цензор.НЕТ 3213
  • marusia klimova
    Вава, сам дивись оце за наші гроші, падла малороська! Будеш должен!
  • Стрелок
    Ну, вот сегодняшний день подходит к концу.

    Я не буду рассказывать про парад. Я не буду даже рассказывать про Марш. Все это вы точно видели.

    Я расскажу про ... зеленку.

    Это приговор. Это финальная черта. Это последний писк. Это финиш этой зеленой плесени.

    Ибо когда "антирейтинг" и "сбитый летчик" легко выводит на Хрещатик десятки тысяч своих сторонников... Когда он идет в толпу людей, не боясь и не переживая... Когда люди плачут от восторга... Когда все, что может сделать власть - нанять 4 человека, заплатив им по 100$ каждому (уже ж есть все-все данные)...

    Полшестому страшно, он пускает под себя струйку. Как думаете - через три года, в августе 2024-го - полшестой сможет так безбоязненно выйти в центре Киева на улицу?

    Отож.

    Юрий Бирюков
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