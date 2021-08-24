Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському. ВIДЕО
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У національному спортивному комплексі "Олімпійський" проходить концерт "День Народження Країни" до Дня Незалежності України.
Концерт транслює "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.
Шоу проходить на сцені, стилізованій під молекулу ДНК.
За концертом з трибун і фан-зон спортивного комплексу спостерігають понад п'ять тисяч осіб, повідомляє "Укрінформ".
На арені "Олімпійського" встановлено пункт екстреної медичної допомоги. Біля входів у спортивну споруду чергують "швидкі".
Територія НСК посилено охороняється поліцією.
Усі благодійні внески від глядачів шоу будуть спрямовані на розвиток центру сучасного мистецтва - музею українського художника Івана Марчука.