Найвищий хмарочос у світі в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора. ВIДЕО
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Дубаї на честь Дня Незалежності України підсвітили найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора.
Відповідне відео опубліковано на сторінці хмарочоса у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі #Бурдж -Халіфа святкує День Незалежності України і бажає українському народу процвітання і миру", - йдеться в повідомленні.
Бурдж Халіфа - найвища у світі будівля, її висота - 828 метрів. Хмарочос має 163 поверхи.
الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2021
Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ