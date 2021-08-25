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Найвищий хмарочос у світі в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора. ВIДЕО

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Дубаї на честь Дня Незалежності України підсвітили найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора.

Відповідне відео опубліковано на сторінці хмарочоса у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі #Бурдж -Халіфа святкує День Незалежності України і бажає українському народу процвітання і миру", - йдеться в повідомленні.

Бурдж Халіфа - найвища у світі будівля, її висота - 828 метрів. Хмарочос має 163 поверхи.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Бурдж-Халіфа підсвітили жовто-блакитним, а на північному сході ось така підсвітка...
    Що це там таке палає за поребриком?..

    Самый высокий небоскреб в мире в Дубаи подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 4557
  • Michal Woronowsky
    А як славно те сяйво виглядає з Космосу...
    Самый высокий небоскреб в мире в Дубаи подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 4880
  • SS 640592fb
    А ещё Кутуб-Минар в Индии
    Найвищий хмарочос у світі в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора - Цензор.НЕТ 4070
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