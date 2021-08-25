Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор. ВIДЕО

1454112
У вівторок, 24 серпня, в окупованому Луганську на честь Дня Незалежності хтось вивісив поруч із базою бойовиків український прапор.

Про це повідомив у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші в тилу ворога святкують День Незалежності. Сьогодні в окупованому Луганську, поруч з "в/ч 73438", тобто "2-ою окремою мотострілецькою бригадою" окупантів, з'явився цей синьо-жовтий прапор", - написав він.

Також дивіться: На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори. ФОТО

Цаплієнко додав, що на офіційній сторінці окупаційної "Адміністрації міста Донецьк" хтось вивісив привітання з Днем Незалежності України. Текст провісив доволі довго. До того ж його перепостили й інші ресурси сепаратистів.

"Нам искренне жаль, что коварство и бесчестье смогло разрушить мир и благополучие нашей страны", - процитував журналіст текст привітання. За його словами, під постом було багато позитивних коментарів від жителів окупованого Донбасу.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Рядом с базой оккупантов в Луганске вывесили украинский флаг - Цензор.НЕТ 8935
  • Харьков Сумской
    Ребята, умоляю, будьте аккуратными.
  • Дмитрий Ч
    Надеюсь начальника базы за это расстреляют Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор - Цензор.НЕТ 7383
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини