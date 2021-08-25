Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор. ВIДЕО
Про це повідомив у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші в тилу ворога святкують День Незалежності. Сьогодні в окупованому Луганську, поруч з "в/ч 73438", тобто "2-ою окремою мотострілецькою бригадою" окупантів, з'явився цей синьо-жовтий прапор", - написав він.
Цаплієнко додав, що на офіційній сторінці окупаційної "Адміністрації міста Донецьк" хтось вивісив привітання з Днем Незалежності України. Текст провісив доволі довго. До того ж його перепостили й інші ресурси сепаратистів.
"Нам искренне жаль, что коварство и бесчестье смогло разрушить мир и благополучие нашей страны", - процитував журналіст текст привітання. За його словами, під постом було багато позитивних коментарів від жителів окупованого Донбасу.