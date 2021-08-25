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На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти. ВIДЕО

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Минулої ночі на місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадську організацію "Микільська слобідка" у соцмережі "Фейсбук".

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Підкреслюється, що є постраждалі.

"Забудовник ТОВ "Нова Слобідка" з найнятим підрядником викрали суспільне майно (бетонні блоки, артоб'єкт, який вчора розмальовували діти Слобідки. Вкрадені блоки зараз стоять на території забудовника. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано, як робочі зачищали блоки від фарби, покривали балонами іншою фарбою, приховуючи сліди злочину. Поліція не діє!", - підкреслюють активісти.

Також повідомляється, що завтра о 10.00 вони мають намір прийти з мітингом під КМДА, щоб привернути увагу влади Києва до спроби незаконної забудови.

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Топ коментарі

  • Борис Бойда
    Краковсити,вы когда выбираете Кернеса и ему подобных дышите легко?Или "лишь бы не биндеры"?Бандерштат ,это ведь из Харькова пришло?
  • A San
    Янукович поздравил харьковчан с 30-летием. И не думайте,что это выдумка , это 100% так.

    Сергей Кузяра и Александр Мельников стали представителями нового руководства Харьковского коксового завода.
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    Одним из представителей нового руководства Коксохима стал Сергей Кузяра. До этого он был советником двух министров энергетики времен Виктора Януковича, человеком Януковича и владельцем многих трейдинговых компаний, которые занимаются реализацией угля, в частности, "Енер.ком" и "Продакс".
  • Sav UA
    На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты

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    спалити техніку нахер і не буде незаконної застройки.адже техніка там незаконно? На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти - Цензор.НЕТ 2506
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