"Мы же братья" - це роками плекалося в промислових містах. На війну я пішов один. Ніхто з колег мене не підтримав ", - ексчиновник і офіцер 58-ї бригади Дорошенко. ВIДЕО

Колишній держчиновник із Запоріжжя, а нині офіцер 58-ї бригади Сергій Дорошенко розповів про свою участь у воєнних діях на Донбасі і про ті дні, коли в 2014-му році він прийняв важке для себе рішення - залишити сім'ю, роботу чиновника і піти захищати Україну від російських окупантів.

Про це Дорошенко розповів у новому випуску проєкту Цензор.НЕТ "Окопна війна".

"Серед колег, можливо, була якась пасивна підтримка. Можливо, була. Зараз я з деякими спілкуюся і у них проукраїнська позиція. Але на той момент я був сам. Запоріжжя - русифіковане місто. 80% - це в кращому випадку - не визначилися. "Мы же братья" - це одвічна традиція, яка плекалася в промислових містах сходу і півдня України", - сказав Дорошенко.

Зараз Сергій проходить службу поблизу донецького аеропорту, а раніше захищав Широкине і брав участь у важких боях на Світлодарській дузі.

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