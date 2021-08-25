Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру. ВIДЕО
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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з главою МЗС Австрії Олександром Шалленбергом запросив свого австрійського колегу відвідати Москву і окупований Крим. Його запрошення було відкинуто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Лавров звинуватив Шалленберга в тому, що у міністра "немає бажання дізнатися, що ж насправді відбувається в Криму".
Той відповів, що не має наміру направляти делегацію до Криму.
"Нині в нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію до Криму. Як я вже зазначив, це частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія", - сказав він.
Шалленберг додав, що "із задоволенням поїде до Москви за найближчої нагоди".
Австрійський міністр зробив таку заяву після того, як Лавров заявив про те, що Росія згодна допустити міжнародні місії і делегації на півострів, але не через українські КПВВ на адміністративній межі, тобто літаком до Сімферополя або Керченським мостом.