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Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України. ВIДЕО

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Як підпалити "вату"? Рецепт дуже простий і невигадливий: День Незалежності України, видовищний військовий парад, патріотичний марш захисників і успішна Кримська платформа.

Ну що, вже відчуваєте запах смаженого? Отже! Готуйтеся піднімати бойовий дух і сміятися, тому що на вас чекає оптимістично-бойовий випуск "без цензури" від Богдана Буткевича.

Поки ми дискутували про те, чи потрібно масштабно святкувати 30 років Незалежності, вручати ордени і пускати техніку по Хрещатику, у ворогів України як тут, так і за поребриком, не на жарт палало.


Топ коментарі

  • Омерзительный
    Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 5112
  • Підлога Маккартні
    Да ********* вчера была в ударе Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 1505
  • Fizko Kyiv
    поїхати на євробачення з піснею про ***** треба)))
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