Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України. ВIДЕО

Обгорілий прапор жителі району знайшли на дереві, під яким минулого вечора гуляли діти.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури", інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на вул. Райдужній. Поліцію викликали місцеві жителі, які виявили обгорілий прапор, що висів на дереві.

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"За камерами відеоспостереження вдалося впізнати двох 12-річних хлопців, які це зробили", - сказано в повідомленні.

За публічну наругу над Державним прапором України вандалам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або арешт на строк до 6 місяців.

Ймовірно відповідальність понесуть батьки підлітків, оскільки притягнути громадян до покарання можна лише після того, як їм виповниться 14 років.