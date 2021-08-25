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Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України. ВIДЕО

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Обгорілий прапор жителі району знайшли на дереві, під яким минулого вечора гуляли діти.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури", інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на вул. Райдужній. Поліцію викликали місцеві жителі, які виявили обгорілий прапор, що висів на дереві.

"За камерами відеоспостереження вдалося впізнати двох 12-річних хлопців, які це зробили", - сказано в повідомленні.

За публічну наругу над Державним прапором України вандалам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або арешт на строк до 6 місяців.

Ймовірно відповідальність понесуть батьки підлітків, оскільки притягнути громадян до покарання можна лише після того, як їм виповниться 14 років.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    гадёныши...
  • mrSmith
    Сформировавшееся дерьмо.
    И родители такие же.
  • Стрелок
    из сети

    Идите в жопу с своим Бочелли!

    Хотел написать про горькое послевкусие от 30-й годовщины Независимости. Но получилось слишком много букв.
    Поэтому ограничусь только одним очень неприятным эпизодом.

    Когда проанонсировали концерт Андреа Бочелли в Киеве, я невероятно обрадовался.

    Во-первых, мечтал его послушать вживую.

    Во-вторых, такое культурное мероприятие может быть исключительной изюминкой торжеств по случаю 30-й годовщины Независимости Украины..

    В газете KyivPost, как и во многих других информационных ресурсах было завлено, что выступление состоится на Площади Конституции перед Мариинским дворцом в 17.00.

    ВХОД СВОБОДНЫЙ.

    "Хм..." - подумал я. Как-то мало места оставили между сценой и дворцом для всех желающих. Но ведь анонсировали!

    За полтора часа до начала концерта я прибыл к Мариинскмоу парку, чтобы занять место. Но тут я увидел то, чему бы стоило Януковичу поучиться.

    Весь периметр Мариинского парка был вплотную оцеплен военными грузовиками КРАЗ, между машинами невозможно было даже протиснуться. Дестяки машин! Улица Грушевского заблокирована грузовиками.

    Только вдумайтесь - Нацгвардией оцепили весь парк! Весь квартал!

    Да будь такое оцепление в 2014 году, хрен бы кто в парламенту прорвался!

    Оказалось, что заявленный концерт - только для узкого круга небожителей и приближённых, которых пускали строго по пригласительным.

    Весь остальной народ, прибывший на концерт, после такого плевка мог разве что умыться.

    Женщина, приехавшая из Запорожья, сидела на тротуаре и плакала.

    И я чуть не плакал.

    Мне было больно, что на 30-м году Независимости в Украине всё так же торжествует идеология садизма и издевательства над людьми.

    Сначала проанонсировать, а потом ограничить, запретить и нае@%ть. Ведь не для холопов честь. Каждый сверчёк - знай свой шесток.

    К сожалению, власти всё так же упиваются своим исключительным положением и статусом, своими привелегиями, самоутверждаясь за счёт унижения простых людей.

    Во всём этом нет Любви!

    Как и не было её в организации парада на Крещатике, где тоже не подумали о людях, которые более 2 часов стояли на солнцепёке и ждали начала движения техники.
    Как и не было Любви в отсутсвии чёткого плана мероприятий для людей. Полный провал коммуникации! А сколько хороших мероприятий прошло в безызвестности?
    Нет Любви и в том, что многих заслуженных людей оставили за бортом празднований и торжественных приёмов. Как поётся в новой песне "Ермака" - "Україна цінує лиш мертвих"...

    Парад Ветеранов вот уже который год оказался настоящей отдушиной... Здесь всё искренне и с большой любовью друг к другу и к Украине.

    Так что идите в жопу со своим Бочелли. Народу положено Сердючку слушать.
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