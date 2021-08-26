Новини Відео

"Шахтар" завоював путівку до групового етапу Ліги чемпіонів у матчі з "Монако". ВIДЕО

10 24632
Донецький "Шахтар" зіграв внічию 2:2 з "Монако" в матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів і за підсумками двох поєдинків вийшов до групового етапу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Дзеркало тижня".

Поєдинок завершився внічию з рахунком 2:2, що дозволило "гірникам" пробитися до групового раунду після перемоги в першій грі (1:0).

Відео MEGOGO СПОРТ

Перший тайм вийшов провальним для українського клубу - "Монако" забив двічі зусиллями Бен-Єддера. Після перерви ситуація не надто змінилася, але на 74-й хвилині Марлос скоротив відставання точним ударом у нижній кут.

З урахуванням скасування правила виїзного гола команди продовжили боротьбу в овертаймах. Долю путівки до групи ЛЧ вирішив епізод у другому овертаймі на 114-й хвилині, коли Мудрик робив передачу в центр штрафного, а м'яч від ноги Агілара залетів за спину воротарю і приніс "гірникам" нічию.

Також читайте: Петракова призначено виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу, - Павелко

Результат поєдинку в Харкові дозволив "Шахтарю" пройти "Монако" за сумою двох матчів (3:2), і тепер донецький клуб гратиме в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Жеребкування групового етапу відбудеться 26 серпня в Стамбулі (Туреччина).

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Grigorij Ar
    Смотрел игру, из-за отсутствия альтернативы, по русскому тв. Кроме победы, обрадовал взрыв москальских пуканов) смотрите Футбик по рус тв) испытаете двойное удовольствие)
  • Garry Grant
    Не матч,а какой-то трэш. С отменой правила выездного гола повезло.
  • Александр Жаботинский 36ce613a
    А еще в двойне приятно ,что прошли команду ,которой владеет на две трети газпромовские питарасы.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини