"Шахтар" завоював путівку до групового етапу Ліги чемпіонів у матчі з "Монако". ВIДЕО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Дзеркало тижня".
Поєдинок завершився внічию з рахунком 2:2, що дозволило "гірникам" пробитися до групового раунду після перемоги в першій грі (1:0).
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Перший тайм вийшов провальним для українського клубу - "Монако" забив двічі зусиллями Бен-Єддера. Після перерви ситуація не надто змінилася, але на 74-й хвилині Марлос скоротив відставання точним ударом у нижній кут.
З урахуванням скасування правила виїзного гола команди продовжили боротьбу в овертаймах. Долю путівки до групи ЛЧ вирішив епізод у другому овертаймі на 114-й хвилині, коли Мудрик робив передачу в центр штрафного, а м'яч від ноги Агілара залетів за спину воротарю і приніс "гірникам" нічию.
Результат поєдинку в Харкові дозволив "Шахтарю" пройти "Монако" за сумою двох матчів (3:2), і тепер донецький клуб гратиме в груповому турнірі Ліги чемпіонів.
Жеребкування групового етапу відбудеться 26 серпня в Стамбулі (Туреччина).