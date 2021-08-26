Ющенко назвав українців "квазінацією". ВIДЕО

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що в українців ще немає того, що "характерно для здорової, сильної, консолідованої нації".

Про це він сказав 24 серпня в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Змушений щиро і без глибоких коментарів сказати: ми ще "квазінація". Багато того, що характерно для здорової, сильної, консолідованої нації, у нас немає. Тому багато питань, які на порядок денний слід ставити, - це саме питання, які стосуються формування глибокого національного усвідомлення", - сказав Ющенко.

Він додав, що "від цього лише сила набирається".

Також дивіться: Ющенко: Україна не отримала ПДЧ у НАТО в 2008-му через Меркель і Саркозі. ВIДЕО

"Слабкі національні процеси - я вважаю, головна біда наша сьогодні", - додав Ющенко.