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Ющенко назвав українців "квазінацією". ВIДЕО

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Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що в українців ще немає того, що "характерно для здорової, сильної, консолідованої нації".

Про це він сказав 24 серпня в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Змушений щиро і без глибоких коментарів сказати: ми ще "квазінація". Багато того, що характерно для здорової, сильної, консолідованої нації, у нас немає. Тому багато питань, які на порядок денний слід ставити, - це саме питання, які стосуються формування глибокого національного усвідомлення", - сказав Ющенко.

Він додав, що "від цього лише сила набирається".

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"Слабкі національні процеси - я вважаю, головна біда наша сьогодні", - додав Ющенко.

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Топ коментарі

  • IN UA 7395a7cc
    А в чем Ющенко не прав?
    73 процента, чей смыл жизни пожрать/посмотреть сватов, голосующих за персонажа из сериала тому яркое подтверждение
  • Алекс Мышкевич
    нажаль, Ющ правий.
    коли хтось захищає Україну, а хтось називає його бидлом (і таких надто багато) - це не нація
  • Myroslav Hrabovsky
    Я згоден- кількість ватних ідіотів серед українців дуже велика. Тіж самі поляки набагато більше консолідовані як нація.
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