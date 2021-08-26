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Єлісєєв про реакцію США через напад на Порошенка: Це сигнал Банковій. Вашингтон такі речі не пропускає. ВIДЕО

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Відомий український дипломат Костянтин Єлісєєв прокоментував заяву посольства США щодо нападу на п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

"Я вітаю реакцію Сполучених Штатів на цю абсолютно непристойну і неприпустиму подію", – сказав Єлісєєв в ефірі "Прямого", інформує Цензор.НЕТ.

Він не виключив, що найближчим часом відбудуться аналогічні реакції з боку і Європейського Союзу.

"Тому що вчора це було сприйнято дуже болісно нашими партнерами. І навіть віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс вчора це порівняв із нападом на Навального в Росії", – повідомив дипломат.

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"Такі речі, особливо коли йдеться про лідера демократичної опозиції, і про взагалі будь-якого громадянина України, такі напади є абсолютно неприйнятними", – наголошує Єлісєєв.

"Тому я думаю, це сигнал Банковій, і звичайно це дуже погано, що відбувається напередодні візиту президента Зеленського до Вашингтону. Оскільки як ви бачите з реакції США, Вашингтон такі речі не пропускає", – резюмує Єлісєєв.

Нагадаємо, 24 серпня Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.

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Топ коментарі

  • Andru Volum
    дело не в порохе а в нападении на бывшего Президента страны , которого обязано охранять УДО (охрану сняли накануне нападения). К тому же, Порох -- лидер оппозиционной партии...
  • 5 копійок
    Для наркоші Порох все ще президент і він з ним продовжує воювати. Шизонутий недоумок.
  • Борис Пилипенко
    где бы не появились зеленые. к чему бы они не прикоснулись. сразу же возникает густой и устойчивый запах говна
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