Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії, - Кулеба. ВIДЕО
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Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії. Однак робота України в цьому напрямку триває.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, питання Криму нарешті зрушили з місця.
"Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії", - заявив Кулеба.
Зазначимо, на 23 серпня відбувся саміт "Кримська платформа", в якому взяли участь представники понад 40 країн. Головною темою стала деокупація півострова.