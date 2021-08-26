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Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії, - Кулеба. ВIДЕО

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Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії. Однак робота України в цьому напрямку триває.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, питання Криму нарешті зрушили з місця.

"Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії", - заявив Кулеба.

Зазначимо, на 23 серпня відбувся саміт "Кримська платформа", в якому взяли участь представники понад 40 країн. Головною темою стала деокупація півострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про "істеричну реакцію" РФ на "Кримську платформу": Там палає

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Топ коментарі

  • Tema9
    "Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России" - Крим вже деокупований? Я щось пропустив?
  • Igor Budnik b2adf589
    Телеграмму ***** отбей, а то он не в курсе, что проиграл.
  • Герхард
    Ойпрям.

    Какие необратимые последствия для РФ может родить эта платформа? Никаких.

    Это трибуна для импотентов, а не средство борьбы с РФ.
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