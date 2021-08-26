Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії, - Кулеба. ВIДЕО

Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії. Однак робота України в цьому напрямку триває.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За його словами, питання Криму нарешті зрушили з місця.

"Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії", - заявив Кулеба.

Зазначимо, на 23 серпня відбувся саміт "Кримська платформа", в якому взяли участь представники понад 40 країн. Головною темою стала деокупація півострова.

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