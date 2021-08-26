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Захоплення українського літака в Афганістані не було. Надходили погрози, але всі проблеми вирішили, - Кулеба. ВIДЕО

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Жоден літак, який мав вивозити українських громадян і іноземців з Афганістану, не перебуває в чиєму-небудь полоні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Були погрози нашого літака, але всі ми ці проблеми вирішили. Жоден літак, який мав вивозити українських громадян або мав вивозити українських громадян і іноземців, не перебуває в чиєму-небудь полоні, під чиїмось контролем. Це був один з робочих моментів, Євген (Єнін, заступник міністра закордонних справ України. - Ред.) про нього розповів, журналісти його підхопили, розкрутили, але як такого захоплення літака немає", - уточнив Кулеба.

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    Конечно не было захвата,вы просто ,вместо того ,чтоб людей эвакуировать,решили бабло заработать таксуя ...
  • Yuriy Smith
    охотно верим. особенно после того как Позеленевший и его пахан Елдак - год врали про вагнеровцев - тупо врали, зная шо потом придется это признать. Кулеба, пальтишко то хоть покруче купил чем у Стебанова? Захоплення українського літака в Афганістані не було. Надходили погрози, але всі проблеми вирішили, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7449
  • Дмитрий Ч
    А он не говрил про захват, он сказал что были угрозы, но проблему решили!
    Угрожали - говорят: вот видите, сколько у нас бабла и золота и если вы нас от сюда не вывезете, то это все вам не достанется!
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