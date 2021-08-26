Кабмін вчасно передасть ВР проєкт держбюджету на 2022 рік, - Шмигаль. ВIДЕО

Уряд вчасно передасть Верховній Раді законопроєкт про державний бюджет на 2022 рік. Згідно із законодавством, його потрібно внести не пізніше 15 вересня.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

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"Уже скоро уряд затвердить і передасть Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2022 рік. Як і минулого року, все передамо вчасно і так само будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання та інших важливих напрямків", - зазначив він.

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