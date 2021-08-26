Загибель мера Кривого Рогу: в мережі опубліковано відео останніх годин життя Павлова. ВIДЕО

В інтернеті опубліковано відео з камер спостереження, які зафіксували останні дві години життя мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Відео опублікував у YouTube блогер Олег Єрмолінський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тривалість ролика - 2 години. Цензор.НЕТ публікує останню його частину.

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За будинком мера Кривого Рогу спостерігали 4 камери. Одна знімала двір, друга - ґанок, третя - будинок ізсередини, четверта - торцеву частину будівлі.

На цих кадрах видно, як Павлов ходить по будинку і курить, час від часу сідаючи на ґанок. Іноді він підходить до столу, щоб налити собі води.

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Зйомка закінчується тим, що Павлов сідає на ґанок і більше не піднімається.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця.