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Загибель мера Кривого Рогу: в мережі опубліковано відео останніх годин життя Павлова. ВIДЕО

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В інтернеті опубліковано відео з камер спостереження, які зафіксували останні дві години життя мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Відео опублікував у  YouTube блогер Олег Єрмолінський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тривалість ролика - 2 години. Цензор.НЕТ публікує останню його частину.

За будинком мера Кривого Рогу спостерігали 4 камери. Одна знімала двір, друга - ґанок, третя - будинок ізсередини, четверта - торцеву частину будівлі.

На цих кадрах видно, як Павлов ходить по будинку і курить, час від часу сідаючи на ґанок. Іноді він підходить до столу, щоб налити собі води.

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Зйомка закінчується тим, що Павлов сідає на ґанок і більше не піднімається.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця.

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Топ коментарі

  • Bassam Azizov
    Кому нужно это лайно,чем больше их подохнет,тем чище будет земля.
  • Андрей Сафhjyjd
    Теперь Вилкул в Кривом Роге пахан... Еще хуже, хотя покойный тоже из бандитов рыгиональных
  • Антип61
    У слуги народа Юзи
    сильно похудело пузо,
    раз его большая морда
    поместилась на биг-борды.
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