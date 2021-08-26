Прикордонники і військовослужбовці ВМС ЗСУ провели спільні навчання в Азовському морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці відділу спеціальних дій Маріупольського загону Морської охорони спільно зі спецпризначенцями Військово-морських сил Збройних сил України провели навчання з безпарашютного десантування з вертольотів в Азовському морі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

П'ятнадцять спецпризначенців відпрацьовували стрибки без парашуту у відкрите море з гелікоптера, що пролетів на висоті від 3 до 5 метрів.

Крім десантування, спецпризначенці також відпрацьовували імітацію рятувальної операції з евакуацією осіб, які потребують допомоги у відкритому морі. "Спускаючись з вертольота на спеціальному спусковому пристрої, військовослужбовці піднімали з води один одного, відпрацьовуючи ситуації як з активною людиною, яка протидіє морській стихії, так і з імітацією знесиленого або пораненого потерпілого", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі уточнили, що подібні спільні навчання відділу спеціальних дій Маріупольського загону Морської охорони з підрозділами ВМС ЗСУ планується проводити регулярно, оскільки "це дає хорошу можливість розвиватися, обмінюватися досвідом і забезпечує високий рівень бойової підготовки підрозділів спеціального призначення".

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