Прикордонники і військовослужбовці ВМС ЗСУ провели спільні навчання в Азовському морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
П'ятнадцять спецпризначенців відпрацьовували стрибки без парашуту у відкрите море з гелікоптера, що пролетів на висоті від 3 до 5 метрів.
Крім десантування, спецпризначенці також відпрацьовували імітацію рятувальної операції з евакуацією осіб, які потребують допомоги у відкритому морі. "Спускаючись з вертольота на спеціальному спусковому пристрої, військовослужбовці піднімали з води один одного, відпрацьовуючи ситуації як з активною людиною, яка протидіє морській стихії, так і з імітацією знесиленого або пораненого потерпілого", - йдеться в повідомленні.
У Держприкордонслужбі уточнили, що подібні спільні навчання відділу спеціальних дій Маріупольського загону Морської охорони з підрозділами ВМС ЗСУ планується проводити регулярно, оскільки "це дає хорошу можливість розвиватися, обмінюватися досвідом і забезпечує високий рівень бойової підготовки підрозділів спеціального призначення".