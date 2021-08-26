Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл. ВІДЕО+ФОТО

У Жамбильській області на півдні Казахстану стався вибух на складі військової частини. З найближчих сіл евакуювали населення. За офіційними даними, поранено близько 60 рятувальників і військових, які гасили пожежу на складі.