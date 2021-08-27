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"Видовище не з приємних, на пляжі стоїть сморід", - після дощу море в одеській Аркадії покрилося білою рідиною. ВIДЕО

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В Одесі море на одному з найвідоміших пляжів в Аркадії покрилося білою рідиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця екологічного лиха опубліковано на телеграм-каналі Новини.LIVE Odesa.

"Морська вода на узбережжі Одеси ніколи не вселяла довіри. Особливо страждає забудований курорт Аркадія. Ось і цього разу, під кінець сезону, вода там покрилася дивними плямами. Біля клубу Ibiza берег встелений великими білими плямами, схожими на піну. Видовище не з приємних, на пляжі також стоїть сморід", - йдеться в коментарі до запису.

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Топ коментарі

  • Диды Выпивали
    ишак нагадил в воду, до сих пор брожение
    "Видовище не з приємних, на пляжі стоїть сморід", - після дощу море в одеській Аркадії покрилося білою рідиною - Цензор.НЕТ 6796
  • Борис Дородный 1bb0013f
    ....комуняк там утопили из ближайшего села.... .
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    затянулась белой жижей
    гладь старінного пруда...
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