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Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО

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Українські снайпери провели навчання на одному з полігонів у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування ОС ЗСУ, навчання проводилися для снайперів зі складу підрозділів, які виконують бойові завдання на адмінмежі з окупованим Кримом.

Снайпери виконували завдання з контрснайперських дій - вибір позиції, підготовка вихідних даних для стрільби і спостереження. Бійці працювали в парах. Це дає можливість поліпшити рівень колег під час практичної стрільби.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Краще би на кацапоїдах тренувались на Донбасі.
    Але мабудь нізззя, ОПа проти.
  • Тарас Грінько
    Ви найкращі. Так тримати. СЛАВА УКРАЇНІ !!!
  • Maksim Gavrulyk
    Бути снайпером це не просто, молодці, навчання це завжди добре.Слава Україні!!!
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