Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він очікує визнання європейської перспективи України, Грузії і Молдови, як учасниць "асоційованого тріо", з боку країн Європейського Союзу.

Про це він сказав під час спільного з президентами Молдови і Румунії брифінгу в Кишиневі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"19 липня президенти України, Молдови і Грузії поклали початок "асоційованого тріо", яке повинно наблизити наші країни до отримання повноправного членства в Європейському Союзі. Ми очікуємо підтримки цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів. На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи країн "асоційованого тріо", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що "Україна вже розпочала відповідну роботу з кожною державою Європейського Союзу окремо".

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