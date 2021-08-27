Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? ВIДЕО

Хейтиш українське - отримуєш неприємності, або Як знайти проблеми на свою блогерську голову "внєполітіки"?

Як ми вже не раз переконалися цього року, все дуже просто. Треба обматюкати українську мову, образити українців, погрожувати спалити український прапор. А потім - після гарної прочуханки від небайдужих громадян - швиденько записувати вибачення, бо їх, мовляв, не так зрозуміли. Або ж і далі стояти на своєму, тримаючи градус українофобії на належному рівні.

Тож сьогодні у "Без цензури" - чергова порція маленьких і великих українофобів і роздуми про те, що з ними робити.

Марина Данилюк-Ярмолаєва досліджує, звідки беруться безрідні тіктокери-українофоби і докладно пояснює, чому батькам варто окремо пояснити дітям правила публічної поведінки в мережі.