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15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї. ВIДЕО

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Одній будівлі вдалося встояти.

Недобудови вирішили знести, бо забудовник не закінчив зведення в установлений семирічний термін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ.

До вибухів почали готуватися 23 серпня. Влада перекрила дороги в цьому районі й евакуювала людей з розташованих неподалік будинків. На вулицях чергували рятувальники і поліцейські.

Знесення хмарочосів зацікавило безліч роззяв, що зібралися за огороджувальним периметром.

Попри настільки ретельну підготовку, одній із висоток все ж вдалося встояти.


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Топ коментарі

  • Mart
    Только у нас пострадают не застройщики, а люди купившие квартиры 15 недостроенных высоток одновременно взорвали в Китае - Цензор.НЕТ 2355
  • Владислав Васильченко
    Дома взорвали строителей расстреляли - это Китай...
  • Oleg UA Lebedinec
    Китьайский строительный бум ))) ...там таких высоток целые города есть
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