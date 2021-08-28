"П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки. ВIДЕО

Як повідомлялося, сьогодні, 28 серпня, війська РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм.

Місцеві жителі, волонтери та журналісти від самого ранку публікують у соцмережах інформацію про обстріл, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, користувачка твітера Сич Авдія пише, що не пам'ятає такого обстрілу з 2017 року.

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Пиздц, я таких прилетов не помню с 2017. Я думал придется менять стекла — Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

Высунулся в окно, а там все небо в чёрном дыму — Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

короче били где-то с Донецка, явный тихий залп с той стороны — Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

Судя по работе ЗУ, корректировали огонь явно с помощью БПЛА, били в одну точку — Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021

Авдеевка. А осадки все падают 💣💣и падают💣💣...

Синоптики нае@али...(9-19) — Летов Егор (@tiamat007) August 28, 2021

#Авдеевка обстрел со стороны Макеевской объездной. Уже четыре прилета. Все в черте города . — bamr (@bamr69) August 28, 2021

#Авдеевка уже более десяти прилетов . Похоже бьют со стороны Спартака , тяжело различить сильный туман . Ответки нет . — bamr (@bamr69) August 28, 2021

#Авдеевка прилеты в черту города . Бьют тяжелым . Ответки нет . — bamr (@bamr69) August 28, 2021

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Журналістка Анастасія Нагірна також опублікувала кілька відео, на яких можна почути звуки обстрілів і видно чорний дим.



Як повідомлялося, за фактом обстрілу Авдіївки порушено кримінальне провадження. У штабі ООС зазначили, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність противника.

Водночас, за даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, командування ООС наказало не відкривати вогонь у відповідь по окупантах.