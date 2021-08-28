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"П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки. ВIДЕО

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Як повідомлялося, сьогодні, 28 серпня, війська РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм.

Місцеві жителі, волонтери та журналісти від самого ранку публікують у соцмережах інформацію про обстріл, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, користувачка твітера Сич Авдія пише, що не пам'ятає такого обстрілу з 2017 року.

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Дивіться також: На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Журналістка Анастасія Нагірна також опублікувала кілька відео, на яких можна почути звуки обстрілів і видно чорний дим.

Як повідомлялося, за фактом обстрілу Авдіївки порушено кримінальне провадження. У штабі ООС зазначили, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність противника.

Водночас, за даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, командування ООС наказало не відкривати вогонь у відповідь по окупантах.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Сраное зеленое "перемирие" оно такое.
  • Владимир fd08a616
    "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7969
  • Vladimir Soukhov
    Пока будем терпеть клоуна.
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