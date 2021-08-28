"П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки. ВIДЕО
Місцеві жителі, волонтери та журналісти від самого ранку публікують у соцмережах інформацію про обстріл, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, користувачка твітера Сич Авдія пише, що не пам'ятає такого обстрілу з 2017 року.
Пиздц, я таких прилетов не помню с 2017. Я думал придется менять стекла— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021
Высунулся в окно, а там все небо в чёрном дыму— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021
короче били где-то с Донецка, явный тихий залп с той стороны— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021
Судя по работе ЗУ, корректировали огонь явно с помощью БПЛА, били в одну точку— Сич Авдія (@owl_ok) August 28, 2021
Авдеевка. А осадки все падают 💣💣и падают💣💣...— Летов Егор (@tiamat007) August 28, 2021
Синоптики нае@али...(9-19)
#Авдеевка обстрел со стороны Макеевской объездной. Уже четыре прилета. Все в черте города .— bamr (@bamr69) August 28, 2021
#Авдеевка уже более десяти прилетов . Похоже бьют со стороны Спартака , тяжело различить сильный туман . Ответки нет .— bamr (@bamr69) August 28, 2021
#Авдеевка прилеты в черту города . Бьют тяжелым . Ответки нет .— bamr (@bamr69) August 28, 2021
Журналістка Анастасія Нагірна також опублікувала кілька відео, на яких можна почути звуки обстрілів і видно чорний дим.
Як повідомлялося, за фактом обстрілу Авдіївки порушено кримінальне провадження. У штабі ООС зазначили, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність противника.
Водночас, за даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, командування ООС наказало не відкривати вогонь у відповідь по окупантах.