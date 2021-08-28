Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми. ВIДЕО

28 серпня в аеропорту Борисполя приземлився ще один евакуаційний рейс з Кабула, столиці Афганістану

Як передає Цензор.НЕТ, кадри посадки опублікувало Суспільне.

Літак Іл-76 МД Збройних сил України, доставив українців й іноземців, зазначає телеканал.

Скільки людей забрали на борту Іл-76, поки невідомо.

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