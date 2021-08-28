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Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми. ВIДЕО

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28 серпня в аеропорту Борисполя приземлився ще один евакуаційний рейс з Кабула, столиці Афганістану

Як передає Цензор.НЕТ, кадри посадки опублікувало Суспільне.

Літак Іл-76 МД Збройних сил України, доставив українців й іноземців, зазначає телеканал.

Скільки людей забрали на борту Іл-76, поки невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул

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Топ коментарі

  • Изо Браж
    А там хоть пара украинцев есть? Или опять одних бармалеев доставили нам на голову?
  • Yuriy Smith
    Самолет Ил-76 МД Вооруженных сил Украины, доставил украинцев и иностранцев, отмечает телеканал. Источник: https://censor.net/ru/v3285059\\\\\\\\\\\\\\\

    что не так? экипаж - наши, а пассажиры - знакомые некоего Мустафы Военно-транспортный самолет ВСУ прибыл из Кабула в Борисполь с эвакуированными людьми - Цензор.НЕТ 9519
  • J Jack 9877a296
    Это здорово что Украина подключилась в эвакуации людей из Кабула. Вот так и становятся союзниками, а не просто на словах.
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