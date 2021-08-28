Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми. ВIДЕО
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28 серпня в аеропорту Борисполя приземлився ще один евакуаційний рейс з Кабула, столиці Афганістану
Як передає Цензор.НЕТ, кадри посадки опублікувало Суспільне.
Літак Іл-76 МД Збройних сил України, доставив українців й іноземців, зазначає телеканал.
Скільки людей забрали на борту Іл-76, поки невідомо.
У Борисполі приземлився літак з евакуйованими людьми з Кабула pic.twitter.com/pj9NoA0ap3— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 28, 2021