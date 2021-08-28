Поліція затримала 51 представника "Традиції і порядку" після ЛГБТ-акції в Одесі. ВIДЕО

В Одесі 28 серпня відбувся хід за права ЛГБТ, після закінчення якого відбулися сутички між працівниками правоохоронних органів і активістами організації "Традиція і порядок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода під час акції кілька кордонів поліції відмежували учасників від опонентів із числа представників "Традиції і порядку", відтак зіткнень із ЛГБТ-активістами не сталося. Після завершення акції її учасники сіли в автобуси та залишили місце її проведення.

У Відділі комунікації поліції Одеської області відзначають, що приблизно через 20 хвилин після закінчення акції "група провокаторів проявила неадекватну поведінку" і спровокувала бійку із застосуванням сльозогінного газу з поліцією.

В Одесі відбулись зіткнення між поліцією і представниками радикальної організації "Традиція і Порядок".



Кореспондент Радіо Свобода повідомляє про близько 10 затриманих. Зіткнення відбулися після закінчення прайд-ходи.



Відео: Михайло Штекель pic.twitter.com/4Te9mnYUbe — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 28, 2021

В результаті протиправних дій 29 правоохоронців зазнали тілесних ушкоджень, їм було надано медичну допомогу.

Подію кваліфіковано одразу за трьома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.1 ст.294 (Масові заворушення) та ч.4 ст.296 (Хуліганство). Для з'ясування обставин до відділу поліції доставлено 51 особу.

"Такі дії провокаторів, очевидно, мали на меті спробу розхитування ситуації в Одесі та перевірки на міцність представників правоохоронних органів. Ми дамо принципову оцінку діям правопорушників. Це буде уроком для них. Одещина завжди була і залишатиметься безпечною для її жителів та гостей", - зазначив очільник поліції регіону Микола Семинишин.

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