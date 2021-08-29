Жителі села на Київщині перекрили трасу до столиці, щоб домогтися підключення газу в їхніх будинках, - журналіст Казімко. ВIДЕО
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"Київоблгаз" 26 серпня відключив газ у трьох будинках у селі Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області.
Про це повідомляє у фейсбуці журналіст Косс Казімко, передає Цензор.НЕТ.
За його інформацією, досі без газу залишаються близько 500 осіб, у багатьох є діти.
28 серпня люди перекрили трасу в бік Білогородки та Києва. На місці працює поліція.