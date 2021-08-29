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Жителі села на Київщині перекрили трасу до столиці, щоб домогтися підключення газу в їхніх будинках, - журналіст Казімко. ВIДЕО

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"Київоблгаз" 26 серпня відключив газ у трьох будинках у селі Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області.

Про це повідомляє у фейсбуці журналіст Косс Казімко, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, досі без газу залишаються близько 500 осіб, у багатьох є діти.

28 серпня люди перекрили трасу в бік Білогородки та Києва. На місці працює поліція.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    особенно радует - "на месте работает полиция"...
    надеюсь гас подключают, а не зеленку всем в глаза пырскают...
    с некоторых пор "на месте работает полиция" стало синонимом - дела не будет.
  • olele
    але їм п(р)одадуть наш газ зі сховищ

    Олег Леусенко@leusenko1

    Газпром перестал продавать газ европейцам на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП), - данные терминала Bloomberg.
    Прекращены торги лотами с поставкой в I квартале 2022-го и полностью на весь год.
    Самое смешное, что еврохвойды даже после этого не поумнеют.
  • vismavista
    При чем тут "недра"? Вы товарищ, не в теме. Речь не о недостатке газа, а об беспределе Фирташа и его камарильи, действующей под прикрытием и с благословения "зеленых академиков".Захотят-отключат, захотят тариф вдвое, втрое увеличат.
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