Жителі села на Київщині перекрили трасу до столиці, щоб домогтися підключення газу в їхніх будинках, - журналіст Казімко. ВIДЕО

"Київоблгаз" 26 серпня відключив газ у трьох будинках у селі Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області.

Про це повідомляє у фейсбуці журналіст Косс Казімко, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, досі без газу залишаються близько 500 осіб, у багатьох є діти.

28 серпня люди перекрили трасу в бік Білогородки та Києва. На місці працює поліція.

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