Українка Світоліна виграла 16-й турнір у кар'єрі і повернеться до п'ятірки найсильніших тенісисток світу. ВIДЕО
У фіналі українська тенісистка, посіяна на турнірі під першим номером, за 2 години 2 хвилини обіграла французьку тенісистку Алізе Корне (9): 7-5, 6-4, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тенісний портал України.
Українка впевнено розпочала зустріч, вийшовши вперед із рахунком 3-0. Однак Корне змогла відігратися і навіть заробила брейкпойнти за рахунку 5-5, але Світоліна встояла і потім взяла подачу суперниці.
У другій партії українка кілька разів виходила вперед із брейком, але француженка тричі відігравалася. Не вдалося Світоліной подати на матч за рахунку 5-3. Втім, вже в наступному геймі вона здобула перемогу в матчі, реалізувавши свій перший же матчбол.
It's @ElinaSvitolina's kind of town! 🎶— wta (@WTA) August 28, 2021
Chicago's top seed claims her 16th WTA trophy, defeating Cornet for a first title since September!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/bGYTgUi1sB
На шляху до титулу перша ракетка України обіграла 4 француженок і 1 представницю Швеції.
У Чикаго Еліна Світоліна здобула свій 16-й титул WTA в кар'єрі і перший у нинішньому сезоні. Тож українка виграла 16-й фінал із 19. В оновленому рейтингу Еліна повернеться до п'ятірки найсильніших.