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Українка Світоліна виграла 16-й турнір у кар'єрі і повернеться до п'ятірки найсильніших тенісисток світу. ВIДЕО

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Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA-250 Chicago Women's Open у США.

У фіналі українська тенісистка, посіяна на турнірі під першим номером, за 2 години 2 хвилини обіграла французьку тенісистку Алізе Корне (9): 7-5, 6-4, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тенісний портал України.

Українка впевнено розпочала зустріч, вийшовши вперед із рахунком 3-0. Однак Корне змогла відігратися і навіть заробила брейкпойнти за рахунку 5-5, але Світоліна встояла і потім взяла подачу суперниці.

У другій партії українка кілька разів виходила вперед із брейком, але француженка тричі відігравалася. Не вдалося Світоліной подати на матч за рахунку 5-3. Втім, вже в наступному геймі вона здобула перемогу в матчі, реалізувавши свій перший же матчбол.

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На шляху до титулу перша ракетка України обіграла 4 француженок і 1 представницю Швеції.

У Чикаго Еліна Світоліна здобула свій 16-й титул WTA в кар'єрі і перший у нинішньому сезоні. Тож українка виграла 16-й фінал із 19. В оновленому рейтингу Еліна повернеться до п'ятірки найсильніших.

Топ коментарі

  • Vedana
    Молодець !
    Вітання і побажання нових перемог.
  • три - пятнадцать
    красавица и умница...!
    Поздравления!
  • Frol Fedoroff
    Украинка Свитолина выиграла 16-й турнир в карьере и вернется в пятерку сильнейших теннисисток мира - Цензор.НЕТ 8801
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