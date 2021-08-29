Франція протестує проти ковід-обмежень: 160 тис. людей вийшли на вулиці, 16 затриманих. ВIДЕО
Про це повідомляє телеканал franceinfo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Протестний рух залишається активним по всій Франції, загалом у суботу відбулося 222 мітинги", - інформує міністерство внутрішніх справ Франції.
Як зазначається, 16 людей були заарештовані, двоє з них у Парижі, де протести відбулися одразу у кількох районах.
За оцінками МВС, у суботу на вулиці вийшло 159,5 тисячі людей - це на 16 тисяч менше, ніж минулого тижня.
Також читайте: Франція ніколи не визнає незаконної анексії Криму і не змириться із ситуацією в ОРДЛО, - глава МЗС Ле Дріан
Узагалі, зниження кількості протестувальників спостерігається третю суботу поспіль. Найбільша кількість демонстрантів була зафіксована 21 серпня – 175,5 тисячі.
Як повідомлялося, протести у Франції розпочалися після того, як парламент схвалив закон про обов'язкову вакцинацію медпрацівників, пожежників та рятувальників. Також було вирішено розширити дію так званих "паспортів здоров'я" або ж "санітарних перепусток".
З 9 серпня у Франції на вході в кафе чи ресторани, заклади охорони здоров'я, деякі торгівельні центри та при дальніх поїздках у транспорті потрібно підтвердити вакцинацію проти коронавірусу, одужання після хвороби або ж пред'явити актуальний негативний результат тесту.