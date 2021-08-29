Франція протестує проти ковід-обмежень: 160 тис. людей вийшли на вулиці, 16 затриманих. ВIДЕО

29 серпня під Франції на мітинги проти введення "паспортів здоров'я" і пов'язаних з цим обмежень вийшли майже 160 тисяч осіб, поліція затримала 16 осіб.

Про це повідомляє телеканал franceinfo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Протестний рух залишається активним по всій Франції, загалом у суботу відбулося 222 мітинги", - інформує міністерство внутрішніх справ Франції.

Як зазначається, 16 людей були заарештовані, двоє з них у Парижі, де протести відбулися одразу у кількох районах.

За оцінками МВС, у суботу на вулиці вийшло 159,5 тисячі людей - це на 16 тисяч менше, ніж минулого тижня.

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Узагалі, зниження кількості протестувальників спостерігається третю суботу поспіль. Найбільша кількість демонстрантів була зафіксована 21 серпня – 175,5 тисячі.

Як повідомлялося, протести у Франції розпочалися після того, як парламент схвалив закон про обов'язкову вакцинацію медпрацівників, пожежників та рятувальників. Також було вирішено розширити дію так званих "паспортів здоров'я" або ж "санітарних перепусток".

З 9 серпня у Франції на вході в кафе чи ресторани, заклади охорони здоров'я, деякі торгівельні центри та при дальніх поїздках у транспорті потрібно підтвердити вакцинацію проти коронавірусу, одужання після хвороби або ж пред'явити актуальний негативний результат тесту.